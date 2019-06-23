Віце-прем’єр-міністр Зубко вважає, що в Україні потрібно скоротити кількість районів у кожній області

Віце прем’єр-міністр Геннадій Зубко заявивши, що кількість районів у кожній області має бути суттєво скорочена.

Про це повідомляє Лівий беріг.

“Закон “Про засади адміністративно-теріторіального устрою” дасть нам можливість впровадити принцип, коли на область, наприклад, Житомирську, ми матимемо чотири райони, які будуть налічувати в собі більш ніж 150 тис. людей, з містом обласного значення. І це дасть нам можливість практично підняти рівень райдержадміністрації, якщо вони будуть залишатися. Хоча, на нашу думку, повинна бути райрада і її виконком. І префект, який працює в цій райраді”, – сказав Зубко.

За його словами, ця територіальна реформа акумулює в собі такі поняття, як госпітальний округ, який практично має збігатися з районним рівнем. І тут питання безпеки, яке пов’язаність язане з територіальним підрозділом ДСНС, питання екстреної медицини, дорожньої інфраструктури, старших шкіл.

“Ще раз повертаюсь до того, чому нам потрібен 2020 рік як горизонт. Якщо закон не буде прийнято, ми знову отримаємо 26 районів у кожній області з щонайменше п’ятдесят ятдесятьма депутатами районних рад. Перетворивши ці райони на більш укрупнені, всі депутати районних рад до наступних виборів зайдуть до районної ради, і це буде 150 осіб. Вони проіснують так до виборів і згодом знову наберуть 50 осіб. Альо це вже буде 50 людей, які реально працюватимуть у великому районі й опікуватимуться його проблемами”, – заявивши Зубко.