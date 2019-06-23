Реконструкція моста: проспект Перемоги в Києві цілком перекриють у районі Шулявки

У Києві у вихідні буде цілком обмежено рух транспорту в районі станції метро “Шулявська” через реконструкцію однойменного мосту.

“Уночі 23 червня з 1:00 до 12:00 години дня буде повністю обмежено наскрізний рух транспорту по проспекту Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. Це пов’язано з початком монтажу металоконструкцій нового шляхопроводу”, – повідомили в Дирекції будівництва шляхово-будівельних споруд Києва.

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил дорожнього руху для уникнення аварій.

2017 року після руйнування частини Шулявського шляхопроводу, КМДА оголосила про намір закрити його на реконструкцію. Роботи мали початися ще 1 травня 2018 року, потім початок реконструкції кілька разів переносили.

У червні 2018 року стало відомо, що переможцем тендеру на проведення реконструкції столичного Шулявського шляхопроводу стала фірма ТОВ “Північноукраїнський будівельний альянс”, яка належить помічнику народного депутата Максима Микитася.

Підрядник має побудувати міст з новим поворотом з вул. Довженка на проспект Перемоги і двома з’їздами зі шляхопроводу на проспект Перемоги. У рамках реконструкції буде знесений один з цехів заводу “Більшовик”.

Орієнтовна тривалість будівництва – 17 місяців.

Нагадаємо, що в Україні запустили сайт, де можна слідкувати за витратами на ремонт доріг.

Фото: Сергій Нужненко

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