Користь і шкода: кому заборонено вживати м’яту

Важливо знати, як правильно застосовувати м’яту, щоб не нашкодити своєму здоров’ю повідомляє Zrada.today.

М’ята – дуже цінне і корисне для людини рослина.

З давніх часів м’ята застосовується в народній медицині, будучи відмінним засобом від багатьох захворювань.

Згідно з народним переказом, рослина отримала свою назву на честь прекрасної німфи на ім’я Minthe (ін. Грец.).

Відомо, що корисні властивості м’яти шанувалися вченими Стародавнього Риму, які вважали, що ця рослина має здатність прояснити розум.

М’ята відноситься до лікарських рослин, тому чай з м’ятою володіє багатьма корисними властивостями.

Він втамовує спрагу, розслабляє, відновлює сили. Однак лікарі наполягають на тому, що зловживати цією рослиною не варто.

У м’яті є велика кількість біоактивних речовин: фітонциди, мінерали, вітаміни, ефірне масло. Завдяки цьому, рослина має лікувальні властивості:

– покращує травлення;

– допомагає при діареї;

– має сечогінну дію;

– нейтралізує гнильні процеси в кишечнику

– лікує хвороби горла;

– полегшує болі при ревматизмі (компреси)

– знімає свербіж шкіри.

Говорячи про корисні властивості м’яти перцевої, не можна не відзначити і наявні протипоказання.

Перш за все, перцева м’ята протипоказана тим, хто страждає від зниженого тиску. Це не означає, що потрібно повністю відмовитися від вживання м’яти, просто слід приймати її з обережністю.

Будьте здорові!

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