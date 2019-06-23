Важко дихаємо: синоптик попередила про погоду в Києві

23 і 24 червня в Києві не спостерігатиметься зниження температури, тут збережеться спекотна погода. При цьому не виключено, що на вихідних і в понеділок столицю України накриють дощі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Також вона опублікувала діаграму для української столиці від прогностичного порталу wetterzentrale.

“Київ на вихідних і в понеділок важко дихає, висолопивши язика. За +30 градусів. У вівторок натяк на ослаблення спеки, в середу – ослаблення спеки. Дощ з грозою в Києві можливий в неділю пізно ввечері і в понеділок”, – додала вона.

Також синоптик заспокоїла українців: ” У середу ми, українці, дружно і весело будемо казати ‘бебебе’ більшості країн Західної Європи, Центру та Півдня.

Бо саме туди втече спека 26-го червня. Хто в Париж, Берлін тощо на екскурсію – купіть величезного голівудського капелюха.

У нас буде +23+29 градусів. А оці немилосердні +30+36 градусів охоплять Францію, Німеччину, ну, й все, що ви бачите на карті насиченого бордового і бузкового кольорів.

Ми зможемо нарешті перепочити від хекання і зекономимо електроенергію та воду від кондиціонерів та перманентного душу.”

Водночас народний синоптик Леонід Горбань, подібні температури, з різницею в пару градусів, спостерігатимуться весь липень і частину серпня.

“Ця спека, яку ми відчуваємо зараз, закінчиться тільки 15 серпня”, – зазначив Горбань.

Фото Sergij Mychalczenko

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