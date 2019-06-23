Молдова хоче запозичити досвід України і Румунії в боротьбі з корупцією

Новий уряд Молдови планує створити Антикорупційне бюро та хоче залучити для цього експертів з України.

“Я б хотіла, щоб це бюро (антикорупційне) радників прем’єр-міністра створили за два тижні, і ми б хотіли запросити людей з України, з Румунії, щоб запозичити досвід цих країн”, – прем’єр Молдови Майя Санду заявила в інтерв’ю “Громадському”.

Санду розраховує, що до цієї структури ввійдуть експерти з інших країн, де сектор правосуддя “вже добре працює і є незалежним”.

“І саме тому ми маємо потребу в цій консультативній раді, адже хочемо розуміти, як нам правильно розставити свої пріоритети, порядок денний нині є досить непростим, а очікування людей – дуже високими”, – додала прем’єр Молдови.

Як повідомлялося, МВС Молдови вимагає зняти недоторканність з олігарха Плахотнюка, який покинув країну після відставки уряду Павла Філіпа. Глава МВС Молдови Андрій Настасе засудив дії Генеральної прокуратури й закликав тимчасово відсторонити суддів Конституційного суду.

Нагадаємо, що Україна хоче допомогти Молдові стати енергетично незалежною від Росії.

Фото: EPA/UPG

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