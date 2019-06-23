Доба в ООС: ЗСУ збили БПЛА та пошкодили бронемашину окупантів

В суботу, 22 червня, збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню, з них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 21 раз обстріляв позиції Об’єднаних сил:

тричі поблизу Водяного – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

три рази район населеного пункту Старогнатівка – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

три рази поблизу Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

околиці Красногорівки – міномет калібру 120 мм та автоматичний гранатомет;

поблизу Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомету;

тричі в районі Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

двічі околиці Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази біля населеного пункту Опитне – міномети калібру 120 та 82 мм, великокаліберний кулемет;

поряд Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Пісків – зі 120 мм міномету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні десять разів:

район населеного пункту Піщане – з 82 мм міномету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Південного – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

поряд з Новолуганським – великокаліберні кулемети;

чотири рази поблизу Луганського — з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

околиці Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу Зайцевого – з 82 мм міномету, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поряд з Новоолександрівкою – з ручного протитанкового гранатомету.

За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім чоловік отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено 1 бронемашину.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Павлопіль – з міномету калібру 120 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:

околиці Шумів – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Південного – з автоматичних гранатометів.

Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.