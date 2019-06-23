Доба в ООС: ЗСУ збили БПЛА та пошкодили бронемашину окупантів

В суботу, 22 червня, збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню, з них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 21 раз обстріляв позиції Об’єднаних сил:
тричі поблизу Водяного – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
три рази район населеного пункту Старогнатівка – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
три рази поблизу Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
околиці Красногорівки – міномет калібру 120 мм та автоматичний гранатомет;
поблизу Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомету;
тричі в районі Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
двічі околиці Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази біля населеного пункту Опитне – міномети калібру 120 та 82 мм, великокаліберний кулемет;
поряд Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу Пісків – зі 120 мм міномету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні десять разів:
район населеного пункту Піщане – з 82 мм міномету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці Південного – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
поряд з Новолуганським – великокаліберні кулемети;
чотири рази поблизу Луганського — з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
околиці Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу Зайцевого – з 82 мм міномету, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поряд з Новоолександрівкою – з ручного протитанкового гранатомету.
За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім чоловік отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено 1 бронемашину.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Павлопіль – з міномету калібру 120 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:
околиці Шумів – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу Південного – з автоматичних гранатометів.
Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.