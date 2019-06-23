РФ видає жителям ОРДЛО паспорта з пропискою … в УРСР

Як розповіла журналіст, блогер, юрист Олена Степова, в «паспортизації» Росією жителів окупованих районів Донбасу є маса гідних уваги нюансів. Наприклад – зазначена в отриманих документах прописка.

«У одних жителів ОРДЛО, які отримали паспорт громадян РФ, приписка« місце проживання »вказує – Ростовська область, у інших Чечня, у третіх Хабаровськ, у четвертих Осетія. У п’ятих (цих найбільше) в паспортах громадян РФ в графі «прописка» указано- «місто Свердловськ (Ровеньки, Луганськ, Лутугине) Ворошиловградської області, УРСР», – зазначає вона.

«Ворошиловградської, Карл! УРСР! Тобто, якщо що, РФ може відкрито сказати-«підробка» і анулювати всі видані документи, як недійсні », – констатує автор.