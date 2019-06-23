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5 «голуновых» Європи, до яких нікому немає справи

23.06.2019

5 «голуновых» Европы, до которых никому нет дела

Справи Івана Голунова більше немає глава російського МВС Володимир Колокольцев оголосив про припинення переслідування журналіста «Медузи». Однак ефект Голунова залишився його справа стала таким собі рупором, засобом комунікації росіян з владою. При цьому на багатьох колег Івана в різних країнах заведені кримінальні справи під надуманими приводами, ось тільки їх доля не викликає такої суспільної уваги і співчуття.

Замість наркотиків патрони: справа Алексєєва

Тиск на засоби масової інформації, залякування і переслідування журналістів — все це сувора реальність нашого часу. Будь-яка людина може піддатися цькування за думку, відмінну від думки більшості. Хіба що замість наркотиків у нього знайдуть патрони.

Саме так вчинили органи латвійської безпеки, коли висували обвинувачення Юрію Алексєєву — засновнику і головному редактору одного з популярних онлайн-ресурсів Латвії російською мовою.

В кінці минулого року Поліція безпеки провела обшук у квартирі Алексєєва і виявила у журналіста бойові патрони. Проти Алексєєва ведеться кримінальна справа, сам власник сайту IMHO-club.lv стверджує, що боєприпаси йому підкинули.

Цим правоохоронці не обмежилися: Алексєєву були пред’явлені звинувачення і по інших кримінальних статей, серед яких «діяльність, спрямована проти Латвії» і «допомогу іноземному державі в його діяльності проти Латвії».

5 «голуновых» Европы, до которых никому нет делаЖурналіст Юрій Алексєєв / Sputnik Естонія – Орбіта Sputnik

 

Під час слідства відомий журналіст неодноразово піддавався короткостроковому тюремного ув’язнення, а зараз знаходиться під підпискою про невиїзд.

Розбитий, але не зломлений: справа Гапоненко

У списку сумнівних дій латвійської поліції значиться справа відомого правозахисника Олександра Гапоненко. З 2014 року він неодноразово піддавався арештам і обшуків за свою роботу щодо захисту прав російського населення в країні.

5 «голуновых» Европы, до которых никому нет делаПравозахисник Олександр Гапоненко / Фото: Baltnews

 

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У 2018 році Гапоненко був заарештований за звинуваченням у «спробі повалення влади і розпалюванні національної ворожнечі». Через два місяці до обвинуваченням додалася стаття про «дії на користь іноземної держави». Правозахисник провів чотири місяці за ґратами і був відпущений під підписку про невиїзд. Сьогодні він продовжує критикувати владу країни — а значить, це може бути не остання його зустріч з органами безпеки Латвії.

Знищив державотворчий міф: справа Палецкиса

Агресивна захист історичної міфології в Литві і правозастосовна практика законодавства про «виправдання радянської агресії» стали причиною переслідувань політика Альгірдаса Палецкиса. Безпосереднім приводом для цього став коментар Палецкиса про події січня 1991 року у Вільнюсі. Тоді він заявив у радіоефірі: «Свої, як зараз з’ясовується, стріляли в своїх».

За ці слова щодо Палецкиса в 2011 році було порушено кримінальну справу, і тільки широка правозахисна кампанія і критика західними союзниками Вільнюса за порушення принципу свободи слова дозволили Палецкису звільнитися грошовим штрафом.

5 «голуновых» Европы, до которых никому нет делаПолітик Альгірдас Палецкіс / Фото: A. Didžgalvio

 

Цим справа не закінчилася: опозиціонер з осені 2018 року перебуває під арештом за підозрою в «шпигунстві на користь Росії». Представники громадськості Литви, Латвії, Естонії, Білорусі, Росії та інших країн з цим звинуваченням не згодні, вважають Палецкиса політв’язням і вимагають його негайного звільнення.

Маніпуляції і брехня: справа Вишинського

 

Рік тому в Києві був затриманий журналіст, керівник порталу Україна Кирило Вишинський. Досі він перебуває в українській в’язниці за явно політичного приводу. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі у зв’язку із звинуваченнями в державній зраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу.

Сам же він пояснює це так: «Якщо коротко коментувати звинувачення СБУ (Служби безпеки України) та прокуратури, то вони містять відверті маніпуляції, брехня та абсурдну брехню».

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5 «голуновых» Европы, до которых никому нет делаФото: Федеральне агентство новин

 

Ситуацію з журналістом називав безпрецедентною Володимир Путін, відзначаючи, що Вишинського заарештували за його пряму професійну діяльність.

Думка = шпигунство: справа Піскорського

Публіцист і правозахисник Матеуш Піскорський провів три роки в польській тюрмі у сфабрикованій справі про шпигунство. Шпигунська діяльність Піскорського, ймовірно, полягала в публічних висловлюваннях журналіста про необхідність виходу Польщі з НАТО і співпраці з Москвою, що явно суперечило офіційній політиці Варшави.

Місяць тому він покинув слідчого ізолятора під заставу, але кримінальну справу ще не закрито. Як говорить сам Піскорський, «за такими звинуваченнями <…> за словами адвокатів, що представляють мої інтереси, які вивчали всі подібні справи не тільки в Польщі, а ще і в Європі, це перша справа, яка за шпигунство вважає публічне висловлювання своєї думки».

5 «голуновых» Европы, до которых никому нет делаПубліцист і правозахисник Матеуш Піскорський / Фото: newsland.com

 

Цей список не повний, продовжувати можна довго.

Вихолощення принципів свободи слова, незалежності ЗМІ, заборони політичної цензури і байдужість до цього суспільства призводять до того, що список буде тільки поповнюватися новими іменами прибалтійських, українських, польських журналістів і громадських діячів.

Ці люди заслуговують право на суспільну захист, але місцева влада і громадськість часто не бачать цих утисків. Результатом мовчання стають сфабриковані справи і тюремне ув’язнення за надуманими приводами.

 

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