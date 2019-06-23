5 «голуновых» Європи, до яких нікому немає справи

Справи Івана Голунова більше немає — глава російського МВС Володимир Колокольцев оголосив про припинення переслідування журналіста «Медузи». Однак ефект Голунова залишився — його справа стала таким собі рупором, засобом комунікації росіян з владою. При цьому на багатьох колег Івана в різних країнах заведені кримінальні справи під надуманими приводами, ось тільки їх доля не викликає такої суспільної уваги і співчуття.

Замість наркотиків патрони: справа Алексєєва

Тиск на засоби масової інформації, залякування і переслідування журналістів — все це сувора реальність нашого часу. Будь-яка людина може піддатися цькування за думку, відмінну від думки більшості. Хіба що замість наркотиків у нього знайдуть патрони.

Саме так вчинили органи латвійської безпеки, коли висували обвинувачення Юрію Алексєєву — засновнику і головному редактору одного з популярних онлайн-ресурсів Латвії російською мовою.

В кінці минулого року Поліція безпеки провела обшук у квартирі Алексєєва і виявила у журналіста бойові патрони. Проти Алексєєва ведеться кримінальна справа, сам власник сайту IMHO-club.lv стверджує, що боєприпаси йому підкинули.

Цим правоохоронці не обмежилися: Алексєєву були пред’явлені звинувачення і по інших кримінальних статей, серед яких «діяльність, спрямована проти Латвії» і «допомогу іноземному державі в його діяльності проти Латвії».

Журналіст Юрій Алексєєв / Sputnik Естонія – Орбіта Sputnik

Під час слідства відомий журналіст неодноразово піддавався короткостроковому тюремного ув’язнення, а зараз знаходиться під підпискою про невиїзд.

Розбитий, але не зломлений: справа Гапоненко

У списку сумнівних дій латвійської поліції значиться справа відомого правозахисника Олександра Гапоненко. З 2014 року він неодноразово піддавався арештам і обшуків за свою роботу щодо захисту прав російського населення в країні.

Правозахисник Олександр Гапоненко / Фото: Baltnews

У 2018 році Гапоненко був заарештований за звинуваченням у «спробі повалення влади і розпалюванні національної ворожнечі». Через два місяці до обвинуваченням додалася стаття про «дії на користь іноземної держави». Правозахисник провів чотири місяці за ґратами і був відпущений під підписку про невиїзд. Сьогодні він продовжує критикувати владу країни — а значить, це може бути не остання його зустріч з органами безпеки Латвії.

Знищив державотворчий міф: справа Палецкиса

Агресивна захист історичної міфології в Литві і правозастосовна практика законодавства про «виправдання радянської агресії» стали причиною переслідувань політика Альгірдаса Палецкиса. Безпосереднім приводом для цього став коментар Палецкиса про події січня 1991 року у Вільнюсі. Тоді він заявив у радіоефірі: «Свої, як зараз з’ясовується, стріляли в своїх».

За ці слова щодо Палецкиса в 2011 році було порушено кримінальну справу, і тільки широка правозахисна кампанія і критика західними союзниками Вільнюса за порушення принципу свободи слова дозволили Палецкису звільнитися грошовим штрафом.

Політик Альгірдас Палецкіс / Фото: A. Didžgalvio

Цим справа не закінчилася: опозиціонер з осені 2018 року перебуває під арештом за підозрою в «шпигунстві на користь Росії». Представники громадськості Литви, Латвії, Естонії, Білорусі, Росії та інших країн з цим звинуваченням не згодні, вважають Палецкиса політв’язням і вимагають його негайного звільнення.

Маніпуляції і брехня: справа Вишинського

Рік тому в Києві був затриманий журналіст, керівник порталу Україна Кирило Вишинський. Досі він перебуває в українській в’язниці за явно політичного приводу. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі у зв’язку із звинуваченнями в державній зраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу.

Сам же він пояснює це так: «Якщо коротко коментувати звинувачення СБУ (Служби безпеки України) та прокуратури, то вони містять відверті маніпуляції, брехня та абсурдну брехню».

Фото: Федеральне агентство новин

Ситуацію з журналістом називав безпрецедентною Володимир Путін, відзначаючи, що Вишинського заарештували за його пряму професійну діяльність.

Думка = шпигунство: справа Піскорського

Публіцист і правозахисник Матеуш Піскорський провів три роки в польській тюрмі у сфабрикованій справі про шпигунство. Шпигунська діяльність Піскорського, ймовірно, полягала в публічних висловлюваннях журналіста про необхідність виходу Польщі з НАТО і співпраці з Москвою, що явно суперечило офіційній політиці Варшави.

Місяць тому він покинув слідчого ізолятора під заставу, але кримінальну справу ще не закрито. Як говорить сам Піскорський, «за такими звинуваченнями <…> за словами адвокатів, що представляють мої інтереси, які вивчали всі подібні справи не тільки в Польщі, а ще і в Європі, це перша справа, яка за шпигунство вважає публічне висловлювання своєї думки».

Публіцист і правозахисник Матеуш Піскорський / Фото: newsland.com

Цей список не повний, продовжувати можна довго.

Вихолощення принципів свободи слова, незалежності ЗМІ, заборони політичної цензури і байдужість до цього суспільства призводять до того, що список буде тільки поповнюватися новими іменами прибалтійських, українських, польських журналістів і громадських діячів.

Ці люди заслуговують право на суспільну захист, але місцева влада і громадськість часто не бачать цих утисків. Результатом мовчання стають сфабриковані справи і тюремне ув’язнення за надуманими приводами.