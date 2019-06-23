Названо найкорисніші продукти харчування

Науковці провели дослідження, під час якого з’ясували, які продукти приносять найбільше користі організму, пише maximum.fm

Експерти вважають, що від токсинів організм ефективно очищають овочі зеленого та червоного кольорів – капуста, огірки, броколі, редиска, а також рукола. Якщо регулярно вживати ці продукти, клітини організму будуть функціонувати в нормальному режимі без ознак виснаження.

Корисно їсти ягоди, адже вони містять в своєму складі поліфеноли, які захищають головний мозок від процесів старіння. Також ягоди знижують вірогідність розвитку хвороб, пов’язаних з погіршенням когнітивних функцій.

Горіхи у раціоні, завдяки вмісту в них жирів, сприятливо впливають на мозок і судини.

Також має значення частота прийому їжі. Науковці рекомендують дотримуватися триразового режиму харчування без перекусів. Небажано їсти незадовго до сну. В іншому випадку сон буде неспокійним, а в функціонуванні мітохондрій відбудеться збій.

За допомогою цих продуктів можна підтримувати гарне здоров’я. Головне їх вживати систематично, і позитивний для здоров’я ефект обов’язково настане.

: changeua.com

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