130 років тому народилася Анна Ахматова

23 червня 1889 року народилась Ганна Андріївна Горенко, яка стала відома в усьому світі під псевдонімом Анна Ахматова. Народилась Ганна Горенко в Одесі, але більша частина її дитинства та юності пройшли в Києві повідомляє Олег Вишняков на своїй сторінці в Фейсбук.

В 1906–1907 роках Анна Ахматова навчалась у Фундуклеївській жіночій гімназії, по закінченню якої продовжила навчання на Київських вищих жіночих курсах та Вищих історико-літературних курсах Раєва в Петербурзі.

Те, що Київ вплинув на формування особистості великої поетеси не викликає жодного сумніву. Недаремно її чоловік, російський поет Микола Гумильов, з яким вона вінчалась 25 квітня 1910 році в церкві Св. Миколая на Микільській Слобідці, написав: «Из логова змиева,

Из города Киева,

Я взял не жену, а колдунью».

Вона стала свідком зміни епох – пережила революцію, дві світові війни. Втратила двох чоловіків, а син багато років провів у засланні. Всі почуття Анна Ахматова виносила на папір. Розповідала про особисте і про те, що стосувалося багатьох.

Скільки ж талановитих особистостей дала світові українська земля!

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