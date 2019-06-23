В Україні три ресторани претендують на міжнародну премію за дизайн

Серед номінантів у категорії European Restaurant опинилися одразу три українських закладу:
NAM (Київ)
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Spicy NoSpicy (Київ)
Frebule (Одеса)
Над дизайном київських ресторанів працювала студія YOD Design Lab, а інтер’єром Frebule займалася Studio Belenko.
Переможців оголосять 3 жовтня в Лондоні.
Раніше YOD design lab вже отримала премію International Interior Design Association (IIDA) за проект ресторану NAM.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Києві відкрили Urban Space 500 – громадський ресторан з 500 власниками.
За матеріалами buro247.ua
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