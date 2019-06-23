«Не зміг переконати Меркель і Макрона»: Геращенко виставила Зеленському претензії Росії

Сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко опублікувала пост, в якому висловила слова невдоволення дій новообраного президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, мова йде про те що, на думку політика, під час переговорів з президентом Франції і канцлером Німеччини, Верховний головнокомандувач Збройними силами України не зміг відстояти думку української сторони на рахунок того, що делегацію Росії ні в якому разі не можна повертати в ПАРЄ.

Таким чином, на своїй сторінці в соціальній мережі Ірина Геращенко пише наступне: «Володимир Олександрович в Німеччині і Франції заявив про те, що жодних передумов повертати російську делегацію в ПАРЄ немає. Однак він не знайшов при цьому жодного аргументу, щоб переконати в цьому своїх колег – Ангелу Меркель і Еммануеля Макрона. Адже позицію України потрібно не просто озвучувати, її буквально вигризати потрібно, за неї потрібно боротися».

Крім того, Ірина Геращенко була вельми здивована тим, що українська держава не скликає засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, щоб вимагати негайно звільнити українських військовополонених моряків з Росії.