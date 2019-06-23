Тіна Кароль заінтригувала фото в чоловічій сорочці

Українська співачка Тіна Кароль поділилася зі своїми підписниками в Instagram неймовірно жіночним фото. На знімку артистка позує в чоловічій сорочці і без макіяжу. Легкі локони волосся Тіни недбало звисають з її плечей, що додає образу природності. Останнім часом на своїй сторінці Кароль все частіше ділиться з шанувальниками знімками з різних фотосесій, серед яких переважають саме такі ніжні і натуральні фото.

Шанувальники Тіни Кароль не залишилися байдужі до цього фото і почали засипати свого кумира компліментами.

«Потопаю у красі, Тіна Григорівна», «Сподіваюся це чоловіча сорочка:)», «Надзвичайно», «Дуже подобається такий стиль Ваших фотографій», «Тіна, все, не буде у тебе більше фанатів. Ти їх всіх вбила», “Тінуль, така задумлива і трохи втомлена, але як завжди неймовірно красива”, “Океан твоїх милих очей”, – написали фоловери.

: today.ua

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