Вже “громадянський конфлікт “: Гриневич повідомила про факти проросійського тиску(відео)

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила про факти проросійського тиску, яке здійснюється на авторів підручників з історії України.

Відповідну заяву вона зробила в коментарі Еспресо.TV.

За словами глави МОН, “пропагандисти реваншистських ідей виходять з тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа і політику”.

“Наприклад, вчора одному з моїх колег, автору” Нової Історії України “- підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства – подзвонили і сказали:” Ви повинні змінити в вашому підручнику “російсько-українська війна” на “громадянський конфлікт “. Коли він сказав “Я не буду цього робити і мій підручник вже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли:” Але зараз ситуація ідеологічно змінюється! “, – повідомила Гриневич.

За словами міністра, ситуація тривожна, “адже свідоцтв можливого реваншу більше з кожним днем”.

Раніше повідомлялося, що в 2019 році будуть друкувати нові підручники з історії України, в які внесуть отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви.

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