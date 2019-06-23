Кличко розповів, коли відкриють Шулявський міст в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відкриття нового Шулявського шляхопроводу планується на кінець 2019 року.

Про це він розповів Главкому.

Він заперечив припущення, що міст планують відкрити на початку виборчої кампанії мера наступного року.

«Шулявський міст ми відкриємо до кінця цього року. Якщо не буде якихось форс-мажорів, плануємо до кінця року вже запустити автомобільний рух мостом», — зазначив Кличко.

Коментуючи інформацію, що Антимонопольний комітет своїми рішеннями може заблокувати зведення шляхопроводу, про що заявляє підрядник, мер сказав: «Це може бути проблема підрядника. Я з’ясую це питання. Моє завдання — забезпечити максимально сприятливі умови для того, щоб підрядник виконав свої зобов’язання, і кияни вчасно отримали цей об’єкт».

: nv.ua

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