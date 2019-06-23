Солодка небезпека: розповіли, яке морозиво не можна їсти

Морозиво – один із найбільш небезпечних літніх десертів. Зіпсовані чи повторно заморожені ласощі можуть викликати серйозне харчове отруєння.

Про це розповіла міколог і бактеріолог Оксана Вольська, – пише Обозреватель.

Зокрема, вона застерегла від купівлі так званого “м’якого” морозива, яке готується на місці в спеціальних апаратах – фрізерах.

“Хочу попередити і попросити всіх батьків. У жодному разі не купуйте дітям фрізерне морозиво. Те, що заливається водою або молоком і порошком, готується на місці. У теплу пору року – в жодному разі”, – наголосила Вольська.

За її словами, влітку купувати морозиво варто тільки з холодильних камер у магазині. Однак і в цьому випадку треба попередньо переконатися, що його не заморожували повторно.

“Морозиво тільки в магазині, і тільки якщо ви бачите, що там дотримані терміни зберігання, що воно не підтануло. Якщо морозиво деформоване – значить, воно вже розтануло і потім його заморозили вдруге”, – розповіла вона.

Як пояснила науковий фахівець, мікроби чудово переживають процес замороження і під час танення в такому морозиві може розвинутися бактеріальна інфекція.

Окрім морозива, вона закликала утриматися влітку від придбання виробів із кремом – тістечок, тортів, десертів.

“Хочете зробити своїй дитині подарунок – тортик або десерт – ви можете це зробити вдома. На чистій кухні, з хороших продуктів. І дитина буде задоволена, і ви знатимете, що ваша сім’я у безпеці”, – порадила бактеріолог.

: vkursi.te.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.