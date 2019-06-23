У столиці проходить Марш рівності “КиївПрайд 2019”

Учасники Маршу рівності зібралися на вулиці Володимирській, навпроти Будинку вчителя, у неділю зранку і пройшли колоною центром міста.

Захід охороняють численні представники поліції, Нацгвардії, присутні кінологи та кінна поліція. На акції також чергують машини швидкої допомоги та пожежні автомобілі повідомляє Укрінформ.

Як повідомляє кореспондент агентства, з боку червоного корпусу Київського національного університету ім. Шевченка до учасників Маршу рівності наближається колона противників одностатевих шлюбів, серед яких – “Всеукраїнська варта на захист сімей і дітей”, “Правий сектор”, ОУН тощо.

Як повідомлялося, у Києві обмежили рух центральними вулицями міста через проведення маршу.

Крім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро «Театральна», «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту».