Безалкогольні напої допоможуть запобігти глобальне потепління

Один з можливих способів скоротити викиди парникових газів і обмежити глобальне потепління – це видалити СО2 з атмосфери.

Команда вчених з Корнельського коледжу, Національної лабораторії Ок-Рідж і Університету штату Теннессі визначила новий потенційний спосіб поглинання вуглекислого газу з атмосфери. Для цього дослідники пропонують використовувати відходи від виробництва безалкогольних напоїв.

Перетворити непотрібний матеріал на щось цінне

У дослідженні, опублікованому в журналі «Microporous and Mesoporous Materials», команда продемонструвала, як за допомогою простої процедури побічні продукти виробництва напоїв можуть бути перетворені в пористий матеріал, здатний поглинати вуглекислий газ – найпоширеніший з парникових газів.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Це не тільки допоможе в боротьбі з глобальним потеплінням, але також дозволить використовувати частину величезного обсягу відходів, які утворюються, коли закінчується термін придатності напою або під час самого виробничого процесу. «У цьому дослідженні ми прагнемо перетворити непотрібний матеріал на щось цінне», — заявив Крейг Тіг, провідний автор дослідження з Корнелльського коледжу.

Яким чином напої допоможуть поглинати вуглекислий газ?

Вчені зосередилися на чотирьох видах безалкогольних напоїв (Coca-Cola, Push Orange, Diet Mountain Dew і Diet Pepsi) і використовували просту процедуру, щоб перетворити їх в вуглецевий порошок. Це речовина містить крихітні мікропори, які виявилися особливо ефективними в уловлюванні вуглекислого газу.

Вчені виявили, що порошок з содовою здатний поглинати більше вуглекислого газу, ніж практично будь-який матеріал, який вони коли-небудь вимірювали в лабораторії. Порошок був на другому місці, але вигідно відрізнявся тим, що його дуже просто створити, на відміну від інших матеріалів. Зазвичай для створення мікропористих матеріалів такого типу необхідно використовувати агресивні хімічні речовини, але новий процес не вимагає цього.

Тим не менш, метод поки не готовий до використання за межами лабораторії, в реальних життєвих ситуаціях. На даний момент дослідники по всьому світу застосовують кілька різних експериментальних підходів, і поки що вони не знають, який з способів в кінцевому рахунку виявиться найбільш оптимальним.

За матеріалами Newsweek

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