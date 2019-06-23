Під Києвом масштабна пожежа на металобазі, вогонь загрожує заправці неподалік

У містечку Буча Київської області спалахнула масштабна пожежа на ангарах металобази. Вогонь підіймається на 15-20 метрів.

Про це повідомляє Канал 24 з посиланням на редакторку газети “Ірпінський вісник”.

“В Бучі страшна пожежа. Горить ангари по вулиці депутатській поруч із масивом «Ювілейний» (навпроти «Нової лінії»). Вогонь 10-15 м у висоту. Щойно загорівсься другий. І поруч почав диміти третій. Неподалі від них – бензо-газозаправка” – йдеться в повідомленні.

Займання трапилось на вулиці Депутатській. Вогонь перекинувся з одного ангару на інший.

Жертв наразі немає. Редакторка застерігає не їхати в Бучу через загрозу отруєння хімікатами.

: vgolos.com.ua

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