Сьогодні відзначається День державної служби та Міжнародний день вдів

Сьогодні у світі відзначається День державної служби ООН та Міжнародний день вдів, в Україні – річниця оприлюднення першого Універсалу про автономію України.

День державної служби Організації Об’єднаних Націй проголошений на 57-й сесії ГА ООН згідно з резолюцією від 20 грудня 2002 року на відзнаку внеску державної служби в процес розвитку повідомляє Укрінформ.

ООН закликала держави-члени організувати в цей день спеціальні заходи для висвітлення значення державної служби в житті суспільства, внеску в процес його розвитку, проводити нагородження державних службовців, а також орієнтувати життєві інтереси молоді у напрямку ухвалення рішень щодо кар’єри державного службовця.

Цього ж дня відзначається і День Державної служби в Україні, встановлений згідно з Указом Президента від 4 квітня 2003 року.

У вітанні з нагоди Дня державної служби Президент України Володимир Зеленський наголосив, що створення професійної та політично неупередженої державної служби є пріоритетом.

Президент упевнений, що до роботи у сфері державного управління вдасться залучити “молодих, перспективних, патріотично налаштованих українців, які стануть справжніми слугами народу”.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вітанні наголосив, що виклики часу змушують змінювати традиційні підходи та управлінські методи, щоб державні службовці відповідали новим суспільним умовам та очікуванням.

Він відзначив, що зроблено чимало, щоб державна служба в Україні більше не асоціювалася з корупцією і неефективністю.

“Важливими елементами подолання цих явищ є підвищення прозорості механізмів прийняття рішень та їх автоматизація, впровадження електронних сервісів, створення чіткої системи, за якої участь державного службовця у прийнятті рішень щодо громадян зводиться до мінімуму” – додав Прем’єр-міністр.

Разом з тим, щороку 23 червня за рішенням ООН у світі відзначається Міжнародний день вдів. День встановлений у грудні 2010 року згідно з рішенням ГА ООН з метою привернення уваги світової спільноти до важкого становища овдовілих жінок та їх дітей.

По них не ведеться статистика, ними не опікується державна і місцева влада, їх обходять увагою організації громадського суспільства – становище вдів залишається практично малопомітним.

Мільйони вдів у всьому світі (особливо в країнах Азії та Африки) змушені жити у цілковитих злиднях, з підірваним здоров’ям, без даху над головою, щоденно піддаючись насиллю та остракізму місцевих громад. Безліч жінок стають вдовами у результаті збройних конфліктів.

У багатьох країнах світу соціальний статус жінки невід’ємно пов’язаний зі статусом чоловіка, отже, в разі його смерті жінка чи не автоматично позбавляється місця в суспільстві. Для багатьох втрата чоловіка стає лише першим ударом у низці випробувань. Навіть у тих країнах, де правовий захист досить широко практикується, вдови можуть піддаватися соціальній маргіналізації.

Для України, враховуючи війну на сході країни, Міжнародний день вдів віднедавна теж є надзвичайно актуальним, адже чимало українських жінок стали вдовами, втративши чоловіків, годувальників, батьків власних дітей, залишившись сам на сам з власним горем і численними проблемами.

23 червня 1917 року після молебню на Софійському майдані Києва Центральна Рада проголосила І Універсал про автономію України: «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм)».