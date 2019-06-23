Експерти назвали 10 ознак раку у чоловіків

Експерти з Великобританії представили увазі 10 ознак раку у чоловіків. Стаття відповідного змісту опублікована у виданні The Sun.

Не варто випускати з уваги проблеми з сечовипусканням, що супроводжується больовими відчуттями. Це може бути рак простати. Повинна насторожити і поява шишок на яєчках, тяжкість тестикул і збільшення товщини, що підвищує ймовірність злоякісного новоутворення в інтимному місці. Відзначається, що хвороба дуже часто вражає молодих людей.

Кров в сечі є одним з попереджувальних ознак раку сечового міхура або нирок. Якщо плями червоного кольору помічені в калі – то є ймовірність ураження кишечника.

При появі на пенісі прищів, плям, потовщення шкіри в деяких місцях статевого органу, слід негайно звернутися до лікаря. До ознак додається неприємний запах, виразки, виділення, які неприємно пахнуть. Рак статевого члена смертельно небезпечний і може закінчитися ампутацією.

Чоловіки теж можуть захворіти на рак молочної залози, так як недуга стосується не тільки представниць прекрасної статі. Ознаки захворювання: перевернуті соски, рідина, сочащейся з них, біль або висип, почервоніння шкіри, поява шишечок в пахвових западинах.

Кашель з мокротою і кров’ю досить часто сигналізує про злоякісне новоутворення в легенях. Постійна печія є ключовим симптомом раку горла або шлунка.

У цьому ж списку незрозуміла втрата ваги, що може вказувати на небезпечну недугу, пов’язану з підшлунковою залозою, шлунком, стравоходом або легкими.

Хронічна втома також може бути ознакою раку. До цього додається і безсоння. Якщо родимки стають твердими, кров’яними або, здається, виділяють будь-яку рідину, вони повинні бути обов’язково перевірені. Не виключено, що мова йде про злоякісне новоутворення шкіри.

: ukrhealth.net

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