Лимонний лід: лимони врятують від ожиріння, пухлин і діабету

Лимони заморожують в основному заради цедри. Після розморожування цедра стає м’якшою і її зручніше вживати в їжу повідомляє OurLife.
Як і у більшості інших фруктів, в шкірці лимона сконцентрований максимум поживних речовин, які допомагають регулювати рівень холестерину, зміцнювати імунну систему і запобігати раку.
У ній також містяться антимікробні, антигрибкові і антибактеріальні речовини.
Регулярне вживання лимонів призводить до позитивних змін в організмі.
Перерахуємо їх головні переваги:
– знижують ризик інсульту;
– профілактика раку;
– зміцнюють імунну систему;
– лікування і профілактика запалень;
– антибактеріальний ефект;
– полегшення симптомів астми;
– борються з депресією і тривогою;
– очищають нирки і печінку.
Дослідження також показали, що цедра лимона ефективна в боротьбі з більш ніж десятьма різними видами раку, і може подіяти краще, ніж традиційні лікування хіміотерапія і опромінення. Просто додайте заморожені лимони разом з шкіркою в свій смузі і отримуйте помітний лікувальний і профілактичний ефект від напою!