Лимонний лід: лимони врятують від ожиріння, пухлин і діабету

Лимони заморожують в основному заради цедри. Після розморожування цедра стає м’якшою і її зручніше вживати в їжу повідомляє OurLife.

Як і у більшості інших фруктів, в шкірці лимона сконцентрований максимум поживних речовин, які допомагають регулювати рівень холестерину, зміцнювати імунну систему і запобігати раку.

У ній також містяться антимікробні, антигрибкові і антибактеріальні речовини.

Регулярне вживання лимонів призводить до позитивних змін в організмі.

Перерахуємо їх головні переваги:

– знижують ризик інсульту;

– профілактика раку;

– зміцнюють імунну систему;

– лікування і профілактика запалень;

– антибактеріальний ефект;

– полегшення симптомів астми;

– борються з депресією і тривогою;

– очищають нирки і печінку.

Дослідження також показали, що цедра лимона ефективна в боротьбі з більш ніж десятьма різними видами раку, і може подіяти краще, ніж традиційні лікування хіміотерапія і опромінення. Просто додайте заморожені лимони разом з шкіркою в свій смузі і отримуйте помітний лікувальний і профілактичний ефект від напою!