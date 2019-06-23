Вбитий в Москві ГРУшник брав участь в боях на Донбасі

Вбитий в бійці в Москві спецназівець ГРУ Микита Бєлянкін брав участь в боях на Донбасі.

Про це в Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

“Виявляється, Бєлянкін брав участь в боях на Донбасі – а конкретно в Зайцевому і під Авдіївкою, на “промзоні”. Чергове свідчення, що у війні на Донбасі РФ досі широко застосовує “відпускників” – а простіше кажучи, кадрові підрозділи військовослужбовців, що діють під виглядом “ополченців”. Контактні бої в промзоні Авдіївки почалися в 2016-му році, так що 24-я бригада ГРУ застосовувалася не тільки в 2014-му”, – написав він.

Також нагадуємо, що убитий Микита Бєлянкін був учасником бойових дій в Сирії. Брав участь в боях під Алеппо в 2016 і 2017 року, мав нагороди.