Російський художник накрив стіл на стіні будинку

У ролі головного героя виступив сам Арсеній. Йому допомагали в створенні проекту двоє друзів: Влад Виноградов, відповідальний за фото – і відеозйомку, і Коля Миляков — технік.

За словами фотографа Влада Виноградова, робота присвячена гонитві за житлоплощею в сучасному суспільстві, яке купує житло «в мурашниках, обтяжуючи себе іпотекою на півжиття».

Художник каже, що його перформанс — це пародія на домашні фотографії радянських і російських сімей на тлі килимів.

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Публікація від Hattifattener (@vreditel_li) 20 Чер 2019 в 12:53 PDT

Місце зйомки — занедбане п’ятиповерховий будинок на околиці Самари. Група проникла в одну з квартир і через отвори в стіні вставила зовні куточки-кронштейни і накрила їх дошками.

Арсеній займається руфингом, тому спуск по мотузці з даху не склало праці, але вже на саморобному балконі автор використовував страховку, приховану за декораціями.

У майбутньому група планує і далі звертатися до остросоциальным темами. Жанр своїх робіт художники визначають як «абсурдизм у мініатюрі».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», килими знову в моді: американський дизайнер присвятив нову колекцію змін клімату.

За матеріалами Tjournal

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