Російський художник накрив стіл на стіні будинку

У ролі головного героя виступив сам Арсеній. Йому допомагали в створенні проекту двоє друзів: Влад Виноградов, відповідальний за фото – і відеозйомку, і Коля Миляков — технік.
За словами фотографа Влада Виноградова, робота присвячена гонитві за житлоплощею в сучасному суспільстві, яке купує житло «в мурашниках, обтяжуючи себе іпотекою на півжиття».
Художник каже, що його перформанс — це пародія на домашні фотографії радянських і російських сімей на тлі килимів.
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Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 17 125 407 км2 (1-я в світі)
Населення – 146,52 млн чол. (9-я в світі)
Офіційна мова – російська
Релігія – православ’я, мусульманство
ІЛР – 0,798 (50-я в світі)
ВВП – $1,86 трлн (10-я в світі)
Валюта – російський рубль
Межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Абхазією, Грузією, Південною Осетією, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголією, КНДР
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Місце зйомки — занедбане п’ятиповерховий будинок на околиці Самари. Група проникла в одну з квартир і через отвори в стіні вставила зовні куточки-кронштейни і накрила їх дошками.
Арсеній займається руфингом, тому спуск по мотузці з даху не склало праці, але вже на саморобному балконі автор використовував страховку, приховану за декораціями.
У майбутньому група планує і далі звертатися до остросоциальным темами. Жанр своїх робіт художники визначають як «абсурдизм у мініатюрі».
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», килими знову в моді: американський дизайнер присвятив нову колекцію змін клімату.
За матеріалами Tjournal
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