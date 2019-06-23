«Зіпсує свято»: чернігівський ліцей відмовив танцюристу на візку у виступі на випускному

Єва і Даниїл професійно займаються спортивними танцями та отримують нагороди на чемпіонатах.

Учителі та керівництво чернігівського ліцею відмовили учениці та її партнеру на візку, які хотіли виступити з танцювальним номером на випускному, повідомляє 112.

16-річна Єва Шестак і 15-річний Даниїл Гірчук професійно займаються спортивними танцями. Торік вони завоювали срібло та дві бронзи на Чемпіонаті України зі спортивних танців на візках.

З вересня пара готувала номер для виступу на випускному Єви. Але у ліцеї танцівниці відповіли, що номер виглядатиме нудно.

Журналістам класна керівниця пояснила, що відмовила, бо партнер із іншої школи, а танок не підходить до формату свята.

«Я їй пояснила, що це випускний, це має бути святково. Це повинно бути феєрично якось», – каже вчителька.

«Те, що сказали Єві, – це м’яко кажучи, непристойно», – вважає Даніїл.

Наразі пара готується до міжнародного турніру зі спортивних танців на візку.

Нагадаємо, торік жителі Чернігова вийшли на протест проти відкриття приватної клініки, у якій мають обслуговуватися наркозалежні та ВІЛ-позитивні.

Єва Шестак і Даниїл Гірчук під час виступу на Чемпіонаті України зі спортивних танців на візках. Фото: newch.tv

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