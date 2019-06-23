Прострочені борги росіян за іпотекою зросли на 35%

Сукупний портфель прострочених боргів за іпотечними кредитами росіян за рік виріс на 35% і станом на 30 квітня досяг 80 мільярдів рублів.

У минулому році ця сума дорівнювала 59 мільярдів рублів,повідомило «» з посиланням на дослідження бюро кредитних історій “Еквіфакс”.

Відзначається, що прострочена заборгованість по іпотеці демонструє стійке зростання. Так, тільки за квітень портфель прострочених іпотечних боргів виріс на 5,4%, а з початку року — на 10,2%. Спостерігається приріст і кількості “поганих” іпотечних кредитів. За квітень кількість таких позик зросла незначно, менш ніж на 100 штук, проте з початку року показник зріс значно істотніше — на 8,2%, або на 2,185 тисячі кредитів.

В майбутньому це призведе до того, що росіяни почнуть позбавлятися свого житла, яке зараз знаходиться в заставі у банків.

Раніше Центробанк рекомендував банкам прощати борги по іпотеці після вилучення застави. На думку ЦБ, кредитні організації повинні проводити індивідуальний аналіз життєвої ситуації позичальника.

Нагадаємо, що за даними регулятора, за квітень 2019 року банки видали кредитів на 7,021 трлн руб. За рік ця цифра зросла на 23,1%.