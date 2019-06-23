Мозок кажанів синхронізується, коли вони знаходяться поруч

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі виявили, що мозок кажанів «синхронізується», коли тваринами доглядають за шерстю, спаровуються або борються.

Мозок ссавців складається з безлічі нейронів, які «спілкуються» один з одним за допомогою слабких електричних струмів. Комбінації цих взаємодій називають мозковими хвилями. Частота коливань хвиль розрізняється в різних частинах мозку і при різній мозкової активності.

Вчені відстежили зміни мозкових хвиль єгипетських летючих собак (або нільських криланів). Виявилося, що їх мозкові хвилі починали збігатися, якщо тварини знаходилися поруч в одній камері.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як проводилося дослідження

Команда з Каліфорнійського університету в Берклі вивчала мозкові хвилі і електричну активність окремих нейронів кажанів. Вчені виявили, що, коли кажани социализировались, їх мозкові хвилі починали походити один на одного.

Примітно, що вчені могли передбачити, стануть кажани безпосередньо взаємодіяти, спостерігаючи за рівнем кореляції в мозку тварин.

Дослідники кажуть, що синхронізацію через обмін соціальним досвідом. Дві летючі миші, поміщені в ідентичні, але окремі камери, не «синхронізувалися», незважаючи на те, що обидві були зайняті доглядом за шерстю.

У той же час, навіть якщо три кажани перебували в одній соціальній середовищі, але тільки дві з них активно спілкувалися один з одним, синхронізувалися мізки всіх трьох тварин.

Деякі кореляції між активністю мозку при соціалізації людей вже були раніше виявлені. Це результат того, що одна людина сприймає соціальні сигнали іншого і перетворює свою власну поведінку.

Проте до цих пір дослідження були обмежені використанням методів нейровізуалізації, які не вимірюють електричну активність нейронів безпосередньо.

Дослідження допоможе вченим зрозуміти, чому у людей з неврологічними розладами, такими як аутизм, соціальні взаємодії розрізняються, і чому деякі люди не так легко сприймають соціальні сигнали.

За матеріалами Independent

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