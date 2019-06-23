Повінь – зміна системи

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Мозок кажанів синхронізується, коли вони знаходяться поруч

23.06.2019

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі виявили, що мозок кажанів «синхронізується», коли тваринами доглядають за шерстю, спаровуються або борються.

Мозок ссавців складається з безлічі нейронів, які «спілкуються» один з одним за допомогою слабких електричних струмів. Комбінації цих взаємодій називають мозковими хвилями. Частота коливань хвиль розрізняється в різних частинах мозку і при різній мозкової активності.

Вчені відстежили зміни мозкових хвиль єгипетських летючих собак (або нільських криланів). Виявилося, що їх мозкові хвилі починали збігатися, якщо тварини знаходилися поруч в одній камері.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як проводилося дослідження

Команда з Каліфорнійського університету в Берклі вивчала мозкові хвилі і електричну активність окремих нейронів кажанів. Вчені виявили, що, коли кажани социализировались, їх мозкові хвилі починали походити один на одного.

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Примітно, що вчені могли передбачити, стануть кажани безпосередньо взаємодіяти, спостерігаючи за рівнем кореляції в мозку тварин.

Дослідники кажуть, що синхронізацію через обмін соціальним досвідом. Дві летючі миші, поміщені в ідентичні, але окремі камери, не «синхронізувалися», незважаючи на те, що обидві були зайняті доглядом за шерстю.

У той же час, навіть якщо три кажани перебували в одній соціальній середовищі, але тільки дві з них активно спілкувалися один з одним, синхронізувалися мізки всіх трьох тварин.

Деякі кореляції між активністю мозку при соціалізації людей вже були раніше виявлені. Це результат того, що одна людина сприймає соціальні сигнали іншого і перетворює свою власну поведінку.

Проте до цих пір дослідження були обмежені використанням методів нейровізуалізації, які не вимірюють електричну активність нейронів безпосередньо.

Дослідження допоможе вченим зрозуміти, чому у людей з неврологічними розладами, такими як аутизм, соціальні взаємодії розрізняються, і чому деякі люди не так легко сприймають соціальні сигнали.

За матеріалами Independent

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