Коли покращиться повітря в Києві

Поліпшення ситуації з повітрям у Києві, в якому спостерігається накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 і формальдегіду, що очікується в останні дні червня.

«В результаті погодних умов, які спостерігалися в Києві 10 — 20 червня, а саме — суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявність у приземному шарі повітря затримують шарів, в приземному шарі повітря відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин», — повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, з 10 червня спостерігалося поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 і формальдегіду.

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«Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається в кінці тижня (в п’ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважному впливі автотранспорту … Поліпшення ситуації очікується в останні дні червня», — повідомили в Держнс.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», киян попередили про сильному забрудненні повітря.

За матеріалами «Кореспондент»

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