Прах 152 людей полетить в космос на Falcon Heavy

Компанія SpaceX 24 червня запустить у космос ракету-носій надважкого класу Falcon Heavy. На борту разом із науковим обладнанням NASA перебуватиме прах 152 людей.

Як повідомляє Громадське з посиланням на видання Business Insider, старт відбудеться в рамках Space Test Program-2 за підтримки NASA у прямому ефірі. За транспортування праху відповідає компанія Celestis Memorial Spaceflights.

Сталеві капсули із рештками упакують в один із наукових супутників і помістять у ракету разом з іншим обладнанням. Ця компанія регулярно викуповує вільне місце на космічних кораблях, щоб розмістити у них прах клієнтів.

Celestis Memorial Spaceflights, на рахунку якої вісім суборбітальних польотів, шість на орбіту навколо Землі і одна на Місяць, відправляла в космос прах відомих акторів, наприклад із «Зоряного шляху», а також інженерів і космонавтів. Послуга коштує від 5 тисяч доларів за один грам останків. На багатьох капсулах, як на надгробках, пишуть епітафії або останні слова померлих, наприклад, «Дістань до зірок!».

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX запустила та вивела на орбіту свою ракету Falcon 9 з 60-тьма супутниками, які роздаватимуть інтернет.

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