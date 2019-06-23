Процес триває: ще 4 парафії УПЦ МП перейшли до ПЦУ

В Україні після тривалої перерви відновився перехід храмів із Московського патріархату до ПЦУ.

В селі Гетьманівка Савранського району Одеської області місцева релігійна громада вирішила приєднатися до Православної церкви України, повідомляє UA|TV з посиланням на дані Релігійно-інформаційної служби України.

Зазначається, що Одеська область є лідером півдня України з приєднання храмів до ПЦУ. Це вже восьма парафія в регіоні, яка покинула УПЦ МП.

Храм у селі Гетьманівка заснований ще 1730 року, він є пам’ятником архітектури.

“Парафія вже довгий час хотіла приєднатися, але люди сумнівалися. Особисто єпископ Павло (керуючий Одеською єпархією ПЦУ) проводив там збори, коли був у Савранському районі. Після його візиту парафія провела ще одні збори, на яких ухвалила рішення приєднатися, і вже є протокол”, – розповів священик Теодор Оробець.

Також у прес-службі Волинської єпархії повідомили, що за останні дні до Помісної церкви приєдналися ще три парафії.

Це громади сіл Романів, Ясенівка та Борочиче, які вийшли з Московського патріархату.

“Тож станом на 20 червня після вручення Вселенським патріархом Томосу про автокефалію наша єпархія збільшилася на 78 парафій. 13 із них увійшли в ПЦУ разом зі священниками”, – підсумували в пресслужбі.