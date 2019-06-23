Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Бучі сталася масштабна пожежа (відео)

23.06.2019

Масштабна пожежа на Київщині – у Бучі. За попередніми даними, там зайнявся склад із секонд-хендом.

Вогонь вже локалізували. Триває ліквідація. Подробиці займання “5 каналу” повідомила речниця Управління ДСНС Київської області.

“Коли наші працівники прибули на місце, то дійсно за наявними ознаками площа займання сягала понад півтори тисячі квадратних метра. Розповсюдженню вогню немає. Пожежу локалізовано на площі 1600 метрів квадратних. На ліквідації пожежі нині працює 9 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Що стосується загрози населенню її немає – хімічних речовин там не зберігали”, – розповіла Вікторія Рубан.

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

Читайте також:   Виступ Папи Римського перервав німий хлопчик
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *