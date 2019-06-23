У Бучі сталася масштабна пожежа (відео)

Масштабна пожежа на Київщині – у Бучі. За попередніми даними, там зайнявся склад із секонд-хендом.

Вогонь вже локалізували. Триває ліквідація. Подробиці займання “5 каналу” повідомила речниця Управління ДСНС Київської області.

“Коли наші працівники прибули на місце, то дійсно за наявними ознаками площа займання сягала понад півтори тисячі квадратних метра. Розповсюдженню вогню немає. Пожежу локалізовано на площі 1600 метрів квадратних. На ліквідації пожежі нині працює 9 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Що стосується загрози населенню її немає – хімічних речовин там не зберігали”, – розповіла Вікторія Рубан.

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