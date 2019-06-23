У Ботсвані більше 500 грифів отруїлися слонами

Щонайменше 537 грифів померли в Центральному окрузі Ботсвани після того, як спробували останки отруєних браконьєрами слонів.

Серед померлих птахів – 10 капських грифів, 14 африканських вухатих грифів, 468 африканських грифів, 17 белогорлых грифів, 28 бурих стерв’ятників і 2 кам’яних орла.

Стверджується, що смерть птахів була викликана знаходяться в трьох тушах слонів хімікатами.

Співробітники правоохоронних органів прибули на місце, щоб знезаразити територію.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Ботсвані знайшли майже сотню убитих слонів.

За матеріалами «Кореспондент»

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