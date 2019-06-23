Грузинські футболісти вийшли на матчі у футболках з нагадуванням про 20% країни

Футболісти кількох грузинських клубів висловили своє ставлення до Росії, вийшовши на матчі 19 туру чемпіонату Грузії в футболках політичного характеру – на них були написані антиросійські гасла. Зокрема, йшлося про 20% суверенної території їхньої держави, досі окупованої РФ.

Це пов’язано з недавніми подіями в Тбілісі, зазначає Грузія online.

У політичній акції відзначилися футболісти “Торпедо”, “Руставі” та “Локомотив”.

“Торпедівці” вийшли на свій матч національної першості в чорних футболках з написами, в яких нагадується про окупацію Росією частини території Грузії. Гравці “Локо” і “Руставі”, в свою чергу, з’явилися на полі у білих футболках зі схожим текстом.

Нагадаємо, масові виступи опозиції охопили Тбілісі та Батумі після провокації російського комуніста-держдумівця Сергія Гаврилова.