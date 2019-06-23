«Чудові листи»: Трамп передав Кім Чен Ину «цікаву» пропозицію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп направив лист лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

Північнокорейський лідер назвав лист Трампа «чудовим». Він «високо оцінив політичну розсудливість Трампа і його неймовірну сміливість», – заявило агентство. Повідомляється, що Кім Чен Ин обіцяв обдумати «цікавий зміст» листа. Але про що говорилося в листі, агентство не уточнює інформує Радiо Свобода.

11 червня Трамп повідомив, що Кім Чен Ин направив йому послання на тлі тупика в ядерних переговорах. За словами Трампа, лист був «дуже теплим». Проте, вчора в Білому домі повідомили, що санкції проти Північної Кореї продовжуються на рік – через те, що дії і політика уряду КНДР, а також можливе поширення ядерної зброї на Корейському півострові є надзвичайною загрозою безпеці, зовнішній політиці та економіці США .