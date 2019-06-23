Українець переміг на конкурсі класичного співу BBC Cardiff Singer of the World

На конкурсі класичного співу BBC Cardiff Singer of World перемогу здобув український баритон, який також отримає 20 000 фунтів (25,5 тисячі доларів)

31-річний українець Андрій Кимач був одним із п’яти співаків, які пройшли до фінального туру після тижня змагань.

Конкурс проводять кожні два роки і почався з нагоди відкриття концертної зали St David Hall у 1983 році, йдетья в ВВС.

Разом із грошовим призом пан Кимач отримав Кардіффський трофей.

“Я переповнюють почуття через те, що я виграв BBC Cardiff Singer of the World 2019”, – сказав переможець.

“Це буквально втілення мрії”. Я пам’ятаю, як я спостерігав за змаганням, коли був дуже молодим, і мені ніколи не приходило в голову, що я можу колись навіть взяти участь у них, не кажучи вже про перемогу”, – сказав Андрій Кимач.

У фіналі Кимач виконав твори Бізе, Рахманінова та Доніцетті.

Більш ніж 400 співаків з усього світу подали заявки на участь у конкурсі в 2019 році, 20 учасників з 15 країн пройшли етап відбору.

Фіналісти стали переможцями чотирьох раундів конкурсу, які проходили протягом усього тижня.

Серед них тенори 31-річна Мінгджі Лей з Китаю, 31-річний бас Патрік Гетті з США і 30-річна сопрано Соойон Лі з Південної Кореї.