MARUV станцює в Москві на розігріві у популярної співачки (відео)

Українська співачка MARUV, яка всупереч напруженій ситуації в Україні виступає в Росії, відтанцює на розігріві в американської поп-діви Крістіни Агілери в Москві.

Про це свідчить офіційна заява концертного організатора SAV Entertainment на сторінці в Facebook.

“Оголошуємо співачку, яку Крістіна Агілера вибрала для відкриття свого концерту 23 липня! Це MARUV, номінантка на конкурс Євробачення і одна з найзатребуваних зірок вітчизняної поп-музики”, – йдеться в заяві.

Організатори додали, що альбом MARUV “BLACKWATER”, який був представлений у вересні 2018 року, став у Росії тричі платиновим.

“А хіти Drunk Groove і Focus On Me, що принесли їй популярність по всьому світу, підкорили найвищі позиції в чартах СНД, а також Польщі, Мексики та Франції”, – похвалили в РФ артистку.

MARUV ніколи не заперечувала, що заробляє на виступах у Росії. На цьому грунті навіть розгорівся скандал у мережі, коли вона стала переможницею Нацвідбору на Євробачення-2019 в Україні, куди вона згодом не поїхала.

Після цього вона відтанцювала на ювілеї у російського продюсера Йосипа Пригожина. Пізніше вона вирушила в Москву для участі в премії МузТВ-2019, де вона була представлена, як одна з номінанток. Перемогу зірка не отримала, але російську публіку розважила.