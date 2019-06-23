Жданов заперечує участь депутата-втікача Онищенко на кінних змаганнях

Депутат-втікач Олександр Онищенко не міг представляти Україну на кінних змаганнях, оскільки не входить до складу національної збірної України з кінного спорту на 2019 рік, і не мав ніяких відряджень від Мінмолодьспорту.

Так міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував рішення суду про дозвіл Онищенку балотуватися до Верховної Ради, повідомляє “Громадське“.

“Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 і до сих пір не направляло і не фінансувало участь Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях. Також, згідно з наказом міністерства молоді та спорту №5286 від 28.12.2018, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством ніяких відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях”, – зазначив Жданов.