У Києві через спеку скасували всі продуктові ярмарки

У Києві через спеку тимчасово скасували всі сільськогосподарські ярмарки.

В Управлінні торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації (КМДА) пояснили, що це необхідно, щоб не допустити спалаху кишкових інфекцій і продуктових отруєнь.

Про це стало відомо з сюжету телеканалу “Київ ТБ”, який був розміщений на сервісі YouTube 22 червня 2019 року.

“Шановні кияни! У зв’язку з високою температурою навколишнього середовища і з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь тимчасово припинено проведення сільськогосподарських і сезонних ярмарків “, – повідомила прес-служба Управління торгівлі та побуту на своїй сторінці в Facebook.

За словами авторів сюжету, скасування ярмарків стосується всіх районів міста.