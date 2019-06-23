Автомобіль перекинувся на дах: у Києві сталася серйозна ДТП

У Києві на виїзді з Південного мосту, на якому раніше кілька разів обмежували рух транспорту через ремонт, напередодні ввечері сталася ДТП, пише «Інформатор».

Зазначається, що Dacia Logan і Nissan Almera рухалися в попутному напрямку в бік Харківської площі. Logan намагався з другого ряду виїхати на з’їзд, але врізався в Nissan. Останній легковик в результаті вилетів з дороги і перекинувся.

Машини в результаті ДТП розбиті. На щастя, учасники події не отримали серйозних травм. У водія машини, що перекинулася, медики зафіксували забої руки.

: sud.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.