На Марсі виявили стіну з вирізаним зображенням рептилії

Відомий в певних колах уфолог з Тайваню Скотт Уорінг зробив чергове відкриття на знімках Марса, оприлюднених американським аерокосмічним агентством NASA. В опублікованому на каналі відеохостингу YouTube ролику вчений розповів про зображення рептилії, знайденої на марсіанській стіні.

Скотт Уорінг дуже часто робить відкриття при вивченні матеріалів, отриманих NASA за допомогою марсохода. Так, нещодавно уфолог виявив на Марсі стіну, схожу зі знайденими на території Єгипту. На таких поверхнях стародавні майстри вирізали образи богів або представників панівної династії фараонів.

Малюнок, виявлений Уорінгом на Червоній планеті, передає зображення обличчя людини, але розташований на голові гребінь робить його схожим із рептилією. Знахідка розташована на невеликій висоті від поверхні, а сама стіна не перевищує одного фута. Це дозволило уфологу припустити, «художник», створив людину-рептилію, був невеликого зросту, не більше 30-33 сантиметрів.

: cikavosti.com

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