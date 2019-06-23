У Києві сталась стрілянина, є жертви

Чоловік намагався втекти, але був одразу затриманий неподалік

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

В Оболонському районі столиці сталася стрілянина, внаслідок якої вистріл поранив чоловікові ногу.

Повідомляється, що в Оболонському районі в результаті стрільби поранено одну людина. Нападника затримано, слідча група вилучила предмет, схожий на пістолет.

Постраждалого чоловіка госпіталізували з кульовим пораненням нижньої кінцівки.

Свідки розповідають, що між чоловіками відбувалась сутичка. Один з них дістав пістолет та вистрілив в ногу опоненту.

Стрілок намагався втекти, але був затриманий неподалік. Чоловік має дозвіл на травматичну зброю, з якої був здійснений постріл.

: kyiv.znaj.ua

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