Наталя Могилевська показала фігуру в елегантному вбранні

Співачка Наталя Могилевська похвалилася своїм новим стильним вбранням.

Останнім часом Могилевська все частіше з’являється на публіці, не пропускаючи практично жодного світського заходу. І кожного разу вона вибирає ідеальні образи.

Стильні та стримані – вбрання співачки щоразу різні, але завжди відмінно їй йдуть. Недавній вихід Наталії не став винятком – вона знову стала однією з найстильніших зірок вечора.

Цього разу Могилевська опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм фото, на якому вона позує в чорній спідниці в підлогу і облягаючому боді.

Образ Наталії вийшов дуже стильним. Шанувальники 43-річної артистки відзначили, що чорний колір їй личить.

: tvgid.ua

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