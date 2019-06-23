Український боксер Сіренко нокаутував росіянина та відстояв титул WBF(відео)

Український боксер-важковаговик Владислав Сіренко переміг технічним нокаутом росіянина Дениса Бахтова та відстояв титул WBF International.

Поєдинок відбувся у Преторії (ПАР), повідомляє “Трибуна“.

Українець впродовж усього поєдинку домінував у ринзі. У сьомому раунді рефері зупинив поєдинок після точного бокового від Сіренка і зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Нагадаємо, 28 квітня український боксер Владислав Сіренко на першій хвилині поєдинку нокаутував аргентинського важковаговика Даніеля Робутті.

26 квітня стало відомо, що український боксер-важковаговик Владислав Сіренко підписав контракт з німецькою промоутерською компанією Facher Sportmanagement.

Повне відео вечора боксу:

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