На Донбасі бойовики на БТР врізалися в будинок, є постраждалі

На окупованих територіях Донбасу противник знову приніс проблеми мирним жителям. Ворожий бронетранспортер протаранив приватний будинок, внаслідок чого серйозно постраждали двоє цивільних. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Загроза для цивільного населення посилюється через збільшення в складі підрозділів окупаційних військ некваліфікованого особового складу без належної підготовки з питань експлуатації озброєння і військової техніки.

“Водій бронетранспортера одного з підрозділів “2 АК (Луганськ) ЗС РФ”, рухаючись в колоні, не впорався з керуванням і в’їхав у приватний будинок жителів населеного пункту Успенка, в результаті чого двоє людей отримали важкі травми”, – повідомляє розвідка.

Відзначимо, що це далеко не вперше окупанти доставляють проблеми жителям окупованих територій. Найчастіше це відбувається за допомогою зброї. Як повідомляли новини “Сьогодні”, нещодавно бойовики з артилерії вдарили по Мар’їнці. Ворог застосовував міномети і ствольну артилерію. Постраждала сім’я, в тому числі маленька дівчинка.