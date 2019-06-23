23 червня: все що треба знати за сьогодні. “Російсько-українська війна” чи “громадянський конфлікт?

(23.06.2019) Російським туристам доведеться платити на 20% більше, в українських підручниках хочуть змінити “російсько-українську війну” на “громадянський конфлікт. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Кафе “Гарденс” у грузинському Батумі та ресторан “Езо” у Тбілісі вирішили, що відтепер російським туристам доведеться платити на 20% більше, ніж іншим відвідувачам. Ресторан Езо в Тбілісі “Гарденс” зробило так слідом за рестораном в Тбілісі “Езо” у зв’язку з антиросійськими протестами у Грузії та указом президента Росії Володимира Путіна скасувати всі авіарейси до Грузії

Цитата дня:

“Наприклад, вчора одному з моїх колег, автору” Нової Історії України “- підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства – подзвонили і сказали:” Ви повинні змінити в вашому підручнику “російсько-українська війна” на “громадянський конфлікт“. Коли він сказав “Я не буду цього робити і мій підручник вже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли:” Але зараз ситуація ідеологічно змінюється! “, – повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Чемпіонка світу Дарина Білодід першою серед українських спортсменів піднялася на п’єдестал II Європейських ігор, які відбуваються в Мінську (Білорусь). У турнірі із дзюдо 18-річна київська динамівка завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг, вигравши у фіналі в чинної чемпіонки Європи 24-річної росіянки Ірини Долгової. Неодноразовий переможець та призер чемпіонатів світу та Європи київський динамівець Георгій Зантарая виграв золоту медаль на ІІ Європейських іграх. У турнірі з дзюдо 31-річний Зантарая посів перше місце у ваговій категорії до 66 кг, завдавши поразки у фіналі італійцю Маттео Медвесу. Це друга золота нагорода українських спортсменів у столиці Білорусі. На рахунку “синьо-жовтої” збірної вже 4 медалі – 2 золоті, 1 срібна, 1 бронзова.

Цифра дня 152

152 людини вирішили відправити свій прах у космоc. Послуга коштує від 5 тисяч доларів за один грам останків. На багатьох капсулах, як на надгробках, пишуть епітафії або останні слова померлих, наприклад, «Дістань до зірок!».

Росія видала жителям Донбасу “ліві” паспорти. В «паспортизації» Росією жителів окупованих районів Донбасу є маса гідних уваги нюансів. Наприклад – зазначена в отриманих документах прописка. «У одних жителів ОРДЛО, які отримали паспорт громадян РФ, приписка« місце проживання »вказує – Ростовська область, у інших Чечня, у третіх Хабаровськ, у четвертих Осетія. У п’ятих (цих найбільше) в паспортах громадян РФ в графі «прописка» указано- «місто Свердловськ (Ровеньки, Луганськ, Лутугине) Ворошиловградської області, УРСР»

Хто помер

Сьогодні, 23 червня, після коми помер соратник Анатолія Гриценка, якого побив поліцейський

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила про факти проросійського тиску, яке здійснюється на авторів підручників з історії України. За словами глави МОН, “пропагандисти реваншистських ідей виходять з тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа і політику”. “Наприклад, вчора одному з моїх колег, автору” Нової Історії України “- підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства – подзвонили і сказали:” Ви повинні змінити в вашому підручнику “російсько-українська війна” на “громадянський конфлікт “. Коли він сказав “Я не буду цього робити і мій підручник вже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли:” Але зараз ситуація ідеологічно змінюється! “, – повідомила Гриневич. Факт дня

Вчені довели, що цедра лимона ефективна в боротьбі з більш ніж десятьма різними видами раку, і може подіяти краще, ніж традиційні лікування хіміотерапія і опромінення.

Під Дніпром вранці в суботу, 22 червня, загорілася електричка Дніпро-П’ятихатки. Інцидент стався близько 5:40 на станції “169 кілометр”. “Сталося загоряння в електричці, що курсує в П’ятихатки. В інциденті ніхто не постраждав. Пасажири під час займання не чекали зупинки складу і стрибали з вагонів”, – йдеться в повідомленні. За попередньою інформацією, загорілася проводка. Дим поширився по вагонах. Почувши запах горіння, люди почали панікувати. “Все тріщало і виблискувало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Швидко прибули три пожежні машини, дві швидких і поліція. Постраждалих немає, хіба що збиті коліна. Стрибати було високо і на каміння”, – розповіла очевидиця події.

Дні народження видатних людей

23 червня 1889 року народилась Ганна Андріївна Горенко, яка стала відома в усьому світі під псевдонімом Анна Ахматова. Народилась Ганна Горенко в Одесі, але більша частина її дитинства та юності пройшли в Києві

Компанія SpaceX 24 червня запустить у космос ракету-носій надважкого класу Falcon Heavy. На борту разом із науковим обладнанням NASA перебуватиме прах 152 людей. Послуга коштує від 5 тисяч доларів за один грам останків. На багатьох капсулах, як на надгробках, пишуть епітафії або останні слова померлих, наприклад, «Дістань до зірок!».

Цей день в історії

23 червня в 1917 — на II-му Всеукраїнському військовому з’їзді в Києві було проголошено І Універсал Української Центральної Ради

23 червня у 1941 році — почалася найбільша в історії танкова битва — між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди, яка завершилася 29 червня)

23 червня у 1944 році розпочалась операція «Багратіон», одна з найбільших наступальних операцій радянських військ в роки Другої Світової війни.

В Києві пройшов гей-парад. Захід охороняли численні представники поліції, Нацгвардії, присутні кінологи та кінна поліція. На акції також чергували машини швидкої допомоги та пожежні автомобілі. Варто зазначити, що з боку червоного корпусу Київського національного університету ім. Шевченка до учасників Маршу рівності наближалася колона противників одностатевих шлюбів, серед яких – “Всеукраїнська варта на захист сімей і дітей”, “Правий сектор”, ОУН тощо. Сутичок між двома акціями не відбулось.

Відео дня

УКРАЇНСЬКИЙ БОКСЕР СІРЕНКО НОКАУТУВАВ РОСІЯНИНА ТА ВІДСТОЯВ ТИТУЛ WBF

Український боксер-важковаговик Владислав Сіренко переміг технічним нокаутом росіянина Дениса Бахтова та відстояв титул WBF International. Поєдинок відбувся у Преторії (ПАР). Українець впродовж усього поєдинку домінував у ринзі. У сьомому раунді рефері зупинив поєдинок після точного бокового від Сіренка і зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Пам’ятний День 23 червня?

Сьогодні у світі відзначається День державної служби ООН та Міжнародний день вдів,

в Україні – річниця оприлюднення першого Універсалу про автономію України.

Телеведучий Олександр Скічко балотуватиметься у Верховну Раду від партії “Слуга народу”. Він йтиме по мажоритарному округу 197 на Черкащині. “Я іду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, їздити розбитими дорогами. І особливо мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни”, — повідомив Скічко

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 23 червня

1 € = 29.82₴

1 $ = 26,37₴

1 ₽ = 0.416₴

Нафта = 65,31 $ за барель

1 BTC (біткоїн) = 10 951,10$

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