Президент США Дональд Трамп дуже багато зробив для тиску на Росію, і це дуже злить Путіна, але він нічого не може зробити.

Про це в інтерв’ю «Апостроф» висловився американський офіцер Гаррі Табах.

Зокрема американський військовий визнав, що відносини Росії і США на сьогодні найгірші за останні десятиліття, і причина тому – санкції через Україну.

«За все моє доросле життя я не пам’ятаю таких поганих відносин, як зараз у США з Росією. З тих пір як в США прийшла нова адміністрація, за останні два роки на Росію наклали дуже багато санкцій. Президент віддав своє право знімати санкції з Росії Конгресу, а це значить, що їх взагалі ніколи не знімуть, тому що в Конгресі завжди хтось буде проти. Трамп сильно натиснув на НАТО, щоб всі країни-члени вносили свою частку. Це істотно підсилює Альянс, знову ж таки, завдяки Володимиру Володимировичу НАТО стає сильнішою », – пояснив Табах.

Крім того, за його словами, Трамп пішов на ще один важливий крок у питанні підтримки України, чим ще більше погіршив відносини з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Трамп також натиснув на Саудівську Аравію, щоб ті збільшили видобуток нафти. Він дозволив в США добувати нафту і експортувати її, а це значно опустило ціни. Така ситуація дуже напружує Росію – це сильні економічні удари. Трамп дуже багато зробив того, що Росії ніяк не вигідно, і що дуже злить Путіна, але він нічого не може зробити з Трампом », – пояснив офіцер США.

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