Український супертяж Сіренко нокаутував російського боксера

Це дванадцята перемога українського боксера на професійному рингу.







Чемпіон WBF International German International в суперважкій вазі Владислав Сіренко технічним нокаутом у 7-му раунді переміг росіянина Дениса Бахтова. Бій проходив в рамках вечора боксу в ПАР, повідомляє Sport Arena.



Українець домінував над московитом протягом всього поєдинку. У сьомому раунді із запланованих восьми рефері зупинив бій після чергового влучного удару Сіренко.



Таким чином, Сіренко здобув дванадцяту перемогу у дванадцяти боях на професійному рингу. У квітні українець брутально нокаутував Леандро Даніеля Робутти в бою за пояс German International.