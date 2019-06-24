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Swift Response: найбільші авіаманеври на Балканах як відповідь планам Росії(фото, відео)

24.06.2019

Авіаційні навчання Swift Response, найбільші за останні 30 років, покликані порушити ймовірні плани Росії щодо зміцнення впливу на Балканах.

Про це пише InoSMI.info з посиланням на Daily Telegraph.

У навчаннях Swift Response, які триватимуть місяць, задіяні 7 тисяч військових з понад 20 країн, включаючи Великобританію, США і Францію. Вони проходять в Хорватії, Німеччини, Румунії і Болгарії, і на них відпрацьовується швидке розгортання великого контингенту НАТО в разі російської агресії.

«Ми тут, і ми готові захищати наших союзників», – наводить видання слова командувача 16 десантно-штурмової бригади Великобританії Джона Кларка. На його думку, Східна Європа і Балкани становлять для Великобританії особливу важливість, і він наголосив, що Лондон готовий протидіяти будь-якой потенційной загрозе для стабільності регіону.

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