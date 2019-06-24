У соцмережах закликають ПАРЄ не знімати санкції з РФ

Активісти закликають приєднатися до акції #SaveCouncilEurope twitter storm з метою застереження членів Парламентської асамблеї Ради Європи не допустити безумовного повернення російської делегації ПАРЄ позбавити повноважень накладати санкції на агресора.







Відповідна подія в соціальній мережі ініціювала співробітниця Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександра Шандра, повідомляє Укрінформ.



«24 червня Парламентська асамблея Ради Європи може зняти санкції з російської делегації. Якщо це відбудеться, це не тільки буде прецедентом для подальшого зняття санкцій, а ще й підтримає Росію з її війною проти України і стане прикладом для інших порушників прав людини», — зазначила активістка.



Отже, вона закликала приєднуватися до twitter/fb шторму, щоб закликати членів Асамблеї протистояти російському тиску і не капітулювати перед агресором.







Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу СЕ, пояснюючи це накладенням на її делегацію санкцій ПАРЄ. У той же час, санкції щодо РФ в Асамблеї вже не діють з січня 2015 року. Однак Росія спекулює цим питанням і заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.



Нині в Раді Європи діє потужне лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яка намагається повернути РФ в ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.



Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути в ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовженням агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим і ганебним».