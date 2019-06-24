Продукти, споживання яких призводить до раку і ранньої смерті

Боротьба зі збільшенням ваги і ожирінням є поширеною і дорогою проблемою охорони здоров’я, яка призводить до збільшення ризику розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та раку, серед інших прикладів.

Згідно з останніми наявними даними, 18,5% американських дітей і майже 40% дорослих в даний час страждають не просто від зайвої ваги, а від ожиріння. Це значне збільшення порівняно з показниками 1999/2000, коли це були трохи менше 14% дітей і 30,5% дорослих.

Дослідження пов’язали збільшення об’єму талії з рядом різних причин, в тому числі з переробленими продуктами, газованими напоями та високовуглеводною дієтою. Ризики, пов’язані з жиром на животі у літніх людей, включають підвищену небезпеку розвитку серцево-судинних захворювань і раку.

Мілленіали більш схильні до ракових захворювань, пов’язаних з ожирінням, ніж їхні батьки

З ростом темпів поширення ожиріння, ростуть і пов’язані з ним проблеми зі здоров’ям, включаючи рак. Згідно зі звітом про глобальне поширення раку, опублікованому в 2014 році, ожиріння вже є причиною приблизно 500000 випадків смертей від раку щороку, і це число, швидше за все, продовжить рости в найближчі десятиліття.

Зміни в раціоні призводять до епідемії ожиріння

Дослідження неодноразово показували, що, коли люди переходять з традиційної дієти з цільної їжі на перероблені продукти (які містять велику кількість рафінованого борошна, обробленого цукру і шкідливих рослинних олій), за цим неминуче слідують хвороби.

Нижче наведено лише кілька прикладів статистики, яка говорить за себе. Більше подробиць ви можете дізнатися зі статті дослідника харчування Кріса Ганнарса від 8 червня 2017 року, в якій перераховані 11 графіків, які показують “що не так із сучасною дієтою”.

За останні 200 років споживання цукру зросло з 2 до 152 фунтів на рік. Хоча американцям радять отримувати тільки 10% калорій з цукру, що дорівнює приблизно 13 чайним ложкам в день при дієті в 2000 калорій, середнє споживання становить 42,5 чайних ложки в день.

Важливо розуміти, що мети в 10% практично неможливо досягти на дієті з переробленої їжі. Дослідження показують, що тільки 7,5% населення США, а саме ті, хто споживає найменше перероблених продуктів харчування, насправді слідують дієтичним рекомендаціям.

Для того, щоб спалити калорії з одного газованого напою об’ємом 12 унцій, вам доведеться ходити швидким кроком протягом 35 хвилин. Для того, щоб спалити шматок яблучного пирога, знадобиться 75.

Газовані напої і фруктові соки особливо шкідливі, як показують дослідження, так як вони підвищують ризик розвитку ожиріння у дитини на 60% за щоденну порцію. Дослідження також показали, що рафінована високовуглеводна дієта в цілому несе таку ж кількість ризиків, як куріння, збільшуючи ризик розвитку раку легенів на цілих 49%.

У період з 1970 по 2009 рік, щоденне споживання калорій виросло в середньому на 425 або на 20%, за словами Стефана Гайнета, доктора філософії, який вивчає нейронауку ожиріння. Цей ріст багато в чому обумовлений збільшенням споживання цукру і перероблених продуктів харчування, а також поширенням реклами фаст-фуду для дітей.

Оброблені рослинні олії, які містять багато пошкоджених жирів омега-6, є ще одним важливим фактором хронічно слабкого здоров’я. Крім цукру, рослинні олії часто зустрічаються в перероблених харчових продуктах, що є ще однією причиною, чому така дієта пов’язана з більш високими показниками хвороб серця та інших захворювань.

Соєва олія, найбільш часто споживаний жир в США, також відіграє важливу роль при цукровому діабеті, насправді підвищуючи регуляцію генів, що викликають ожиріння. Цікаво, що соєве масло викликає ожиріння частіше ніж фруктоза!

«Дієта з ультраоброблених продуктів викликає надмірне споживання калорій і збільшення ваги» – приходять до висновку недавні дослідження, показуючи, що, коли людина може їсти скільки завгодно переробленої або необробленої їжі, споживання енергії є набагато більшим, коли вона їсть оброблену.

Всього за два тижні учасники набрали від 0,3 до 0,8 кг на дієті з ультраобробленої їжі і скинули від 0,3 до 1,1 кг при споживанні необробленої.

Коли ультраоброблена їжа стала нормою, те саме сталося і з хронічними захворюваннями

На жаль, американці не тільки їдять занадто багато обробленої їжі, але 60% з неї складають ультраоброблені продукти на дальньому кінці «значно зміненого» спектра, або те, що ви могли б купити на заправці.

Розвинений світ в цілому споживає значну кількість оброблених продуктів, і статистика по захворюваннях виявляє безглуздість цієї тенденції. Немає сумнівів в тому, що зниження споживання цукру знаходиться у верхній частині списку, якщо у вас зайва вага, інсулінорезистентність, або ви боретеся з будь-яким хронічним захворюванням.

Було підраховано, що 40% витрат на охорону здоров’я в Америці припадають на захворювання, безпосередньо пов’язані з надмірним споживанням цукру. У США щороку більш ніж 1 трильйон доларів витрачається на лікування захворювань, пов’язаних з цукром і споживанням нездорової їжі.

Визначення ультраобробленої їжі

Як правило, ультраоброблені продукти можна визначити як харчові продукти, що відповідають одній або декільком з наступних умов:

Інгредієнти, які традиційно не використовуються в кулінарії.

Неприродно висока кількість цукру, солі, перероблених промислових масел і шкідливих жирів.

Штучні ароматизатори, барвники, підсолоджувачі та інші добавки, які імітують сенсорні властивості необроблених або мінімально оброблених харчових продуктів (приклади включають добавки, які створюють текстури і приємне відчуття в роті).

Технологічні зміни, такі як коксування, зміцнення, наповнення, зменшення обсягу, збивання піни, запобігання запіканню, глазуруючі агенти, емульгатори, зволожувачі і секвестранти.

Консерванти і хімічні речовини, які надають неприродно тривалий термін зберігання.

Генно-модифіковані інгредієнти, які, крім того, що несуть потенційні ризики для здоров’я, також мають тенденцію бути в значній мірі забруднені токсичними гербіцидами, такими як гліфосат, 2,4-Д і дікамба.

Як описано в класифікації харчової обробки NOVA, «безліч послідовностей процесів використовується для об’єднання зазвичай великої кількості інгредієнтів і створення кінцевого продукту (звідси термін” ультраобраоброблений “)». Приклади включають гідрогенізацію, гідролізацію, екструзію, формування і попередню обробку для смаження.

Перероблені продукти пов’язують з ранньою смертю

В новинах, недавнє дослідження за участю більше 44000 людей, за якими спостерігали протягом семи років, попереджає, що ультраоброблені продукти підвищують ризик ранньої смерті. Французька команда спостерігала, наскільки дієта кожної людини складалася з ультраоброблених продуктів, і виявила, що при кожному 10-відсотковому збільшенні їх кількості, ризик смерті збільшувався на 14 відсотків.

Цей зв’язок зберігалася навіть після того, як супутні фактори, такі як куріння, ожиріння і низький рівень утворень бралися до уваги. Як і слід було очікувати, основні чинники, що сприяють підвищенню смертності, це хронічні захворювання, такі як хвороби серця і рак.

Інша французьке дослідження, опубліковане в минулому році, також виявило, що ті, хто їсть більше ультраобробленої їжі, мають більш високі показники ожиріння, проблем з серцем, цукрового діабету і раку. Майже за 105000 учасників дослідження, більшість з яких – жінки середнього віку, спостерігали протягом п’яти років.

В середньому, 18 відсотків їх раціону становила ультраоброблена їжа, і результати показали, що збільшення її кількості на 10 відсотків піднімало рівень захворюваності на рак на 12 відсотків, тобто на дев’ять додаткових випадків раку на 10000 чоловік в рік.

Ризик розвитку раку молочної залози, зокрема, виріс на 11 відсотків при кожному 10-відсотковому збільшенні кількості ультраобробленої їжі. Солодкі напої, жирні продукти і соуси були найтісніше пов’язані з раком в цілому, а солодкі продукти мали сильну кореляцію з раком молочної залози.

Дієта є ключовим фактором, який визначає ваше здоров’я і довголіття

Дослідження, опубліковане в 2017 році, пов’язало погане харчування з підвищеним ризиком смерті від кардіометаболічних причин ( смерть в результаті цукрового діабету 2 типу, хвороби серця або інсульту).

На думку авторів, субоптимальне споживання основних продуктів харчування, таких як фрукти, овочі, горіхи і насіння, і омега-3 жири тваринного походження, поряд з надмірним споживанням перероблених харчових продуктів, таких як м’ясо та підсолоджені напої, було причиною понад 45 відсотків усіх смертей від кардіометаболічних причин в 2012 році.

Іншими словами, чим більше ви їсте перероблених і менше цільних продуктів, тим вищий ризик хронічних захворювань і смерті. Інше дослідження, опубліковане в тому ж році, встановило, що споживання смаженої картоплі (наприклад, картоплі фрі, хеш Браун і чіпсів) два або більше разів на тиждень, може подвоїти ризик смерті від всіх причин.

Споживання не обсмаженої картоплі не пов’язане зі збільшенням ризику смертності, з чого можна зробити висновок, що смаження – і, швидше за все, вибір олії – це головна проблема.

У 2013 році на Європейській конференції міністрів з питань харчування і неінфекційних захворювань, на презентації доктора Карлоса Монтейро, професора харчування і суспільної охорони здоров’я в Університеті Сан-Паулу в Бразилії, він підкреслював важливість створення «політики, спрямованої на перегляд оброблених продуктів» та обмеження впливу реклами фаст-фуду на дітей з метою боротьби з ростом пов’язаних з харчуванням неінфекційних захворювань.

На наш погляд, споживання дієти, що складається на 90 відсотків з реальної їжі, і тільки на 10 або менше відсотків з оброблених продуктів, є досяжною метою для більшості, яка може значно змінити вагу і загальний стан здоров’я. Вам просто потрібно взяти на себе зобов’язання і зробити її пріоритетом.

Для початку, розглянемо наступні правила:

Зосередьтеся на сирих свіжих продуктах, і уникайте оброблених, наскільки це можливо (якщо продукт в консервній банці, пляшці або упаковці і має список інгредієнтів, він перероблений).

Строго обмежте вуглеводи з рафінованого цукру, фруктози і перероблених зерен.

Збільшіть споживання здорових жирів. (Споживання харчових жирів не примушує вас набирати вагу. Це вина цукру / фруктози і зерна).

Ви можете їсти необмежену кількість овочів, які не містять крохмалю. Через те, що вони містять так мало калорій, вони повинні складати більшу частину їжі на тарілці.

Обмежте білок до менше 0,5 грам на фунт м’язової маси тіла.

Замініть газовані та інші підсолоджені напої на чисту, фільтровану воду.

Під час шопінгу обходьте магазин по периметру, тому що там розташовується більшість цільних продуктів, таких як м’ясо, фрукти, овочі, яйця і сир. Не все, що розташоване по периметру буде корисним, але таким чином ви уникнете багатьох ультраоброблених харчових продуктів.

Урізноманітніть цільні продукти, які ви купуєте і те, як ви їх їсте. Наприклад, морква і перець смачніші, якщо вмочити їх в хумус. Ви отримаєте хрусткі овочі і гладку текстуру хумуса, які задовольнять ваш смак, ваш мозок і ваше фізичне здоров’я.

Стрес створює фізичну тягу до жирів і цукру, що може посилювати залежну від стресу харчову поведінку. Якщо ви можете зрозуміти, що перебуваєте під впливом стресу і знайти інший спосіб виходу емоціям, ваші звички в їжі, ймовірно, покращаться.

: wworld.com.ua

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